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02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, СССР, США, Украина
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Московский либерал «доказал», что США «спасли» Россию от развала

Новости УкраиныСША в конце 1980-х и начале 90-х делали всё возможное, чтобы не допустить развала...

США в конце 1980-х и начале 90-х делали всё возможное, чтобы не допустить развала СССР. А когда у них не получилось спасти своего главного противника, они «начали помогать» России.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что Белковский намеренно умалчивает о том, что США боятся не развала России, а неконтролируемых Вашингтоном процессов на огромном пространстве бывшего СССР, которое мечтают прибрать к рукам вместе с Россией – исключительно по собственному сценарию.

«Обращаю внимание уважаемых российских политиков и государственных деятелей на их сплошное и непревзойдённое лицемерие, когда они обвиняют США в стремлении развалить сначала СССР, а потом и РФ.

Последние два года формального существования Советского Союза администрация Джорджа Буша-младшего делала всё возможное, чтобы спасти СССР. И развалился он не из-за США, а вопреки их позиции, потому что лидеры союзных республик хотели его распустить.

И, в первую очередь, хотел лидер России Борис Ельцин, который сыграл решающую роль. Роль Украины, естественно, тоже была немаленькой. Но, в общем, все республики были заинтересованы в прекращении существования этого государства, исчерпавшего свою историческую миссию – построение коммунизма», – утверждает он.



Кроме того, Белковский настаивает, что именно США якобы спасли уже РФ от дальнейшего развала, и, более того, помогли этой стране «встать на ноги».

«Но инициатива перешла к США, которые не только не хотели развала РФ, но именно они продавили и защитили схему, при которой РФ стала правопреемником СССР, получив его ключевые атрибуты. А именно ядерное оружие и кресло в Совбезе, которое сейчас используется для ветирования любых неудобных резолюций.

Всё это произошло благодаря США. Поэтому типун на язык тем, кто говорит, что США не помогли России встать на ноги. Помогли», – паясничает либерал.

 

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