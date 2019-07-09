Московский либерал призвал лишить на 10 лет права голоса «возвращённый Донбасс»

09.07.2019, Киев, Игорь Петров

Никаких выборов и широкой амнистии на Донбассе после его возвращения Украине быть не может.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил беглый московский либерал, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению «демократа» Пономарёва всех, кто «отдавал приказы», следует немедленно репрессировать или депортировать в Россию тайком от западных наблюдателей.

«То, что какую-то амнистию придется проводить это очевидно. Во всех этих бандитских органах власти и в этом так называемом ополчении работало большое количество людей и предположить, что кому-то удастся депортировать 500 тысяч человек с этой территории, и даже 100000 – вряд ли.

Но есть люди, которые отдавали приказы, эти приказы попадают в международную категорию «преступления против человечности». Никакая амнистия их не касается .Просто нужны народные трибуналы.

Украина может говорить: мы выполнили относительно этой самой амнистии, но их мы передаем в руки международного правосудия, или их Россия забирает себе и прячет где-то на своей территории. Буква соглашений будет выполнена, но без тех вещей которые для Украины неприемлемы.

Единственный вопрос Минских соглашений, который является очень тяжелым и который является принципиальной проблемой это как раз вот эта самая последовательность – выборы и контроль границ.

Я глубоко убежден, что никаких выборов на этой территории ближайшие 10 лет проводить нельзя в принципе. Потому что это – территория военного конфликта, территория экономической и социальной катастрофы, это территория где нельзя выстроить демократические институты.

Поэтому сначала должна быть миротворческая миссия, сначала должно быть восстановление инвестиционно этой территории (что тоже правильно говорит Зеленский). Нормализация жизни, создание рабочих мест, и только после этого можно восстанавливать какие угодно выборные институты.

В переходный период вопросы должны решаться через международный контингент, вопросы назначения (не выборов, а именем назначения) тех или иных руководителей просто вот сейчас на 10 лет мы слово «выборы» на этой территории должны в принципе забыть», – заявил московский «демократ» и борец за «честные выборы» в России.