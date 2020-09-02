Московский либерал спешит на помощь разругавшейся белорусской оппозиции

02.09.2020, Москва, Елена Острякова

Единственный лидер Белорусской оппозиции, не посаженный за решетку и не сбежавший за рубеж, Мария Колесникова записала сегодня длинное интервью с московским либералом-антипутинцем Максимом Кацем, в котором он рассыпался в комплиментах лидерам белорусского протеста.

«Я раньше за Белоруссией не наблюдал, а теперь я прямо завидую, как все консолидировано, как все вместе действуют. И координационный совет, и союз трех штабов. Насколько все делается политически качественно и без ошибок. Сейчас это на несколько голов впереди российской оппозиции. Будет с чего поучиться и с чего брать пример, когда у нас дойдет до этого», – сказал Кац.

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Судя по всему, Мария связалась с Кацем не только для того, чтобы тот ее хвалил, а чтобы помириться с другими лидерами оппозиции. Дело в том, что позавчера она объявила о создании новой партии «Вместе».

Это был сепаратистский демарш в отношении соратников – экс-кандидатки в президенты Светланы Тихановской, сбежавшей в Литву, и несостоявшегося кандидата в президенты Валерия Цепкало, обосновавшегося в Варшаве. Напомним, что штаб сидящего в СИЗО Виктора Бабарико, который возглавляет Колесникова, и штаб Цепкало поддерживали на выборах Тихановскую однако не объединялись в один штаб. Это не мешало Колесниковой исподволь продолжать агитировать за своего кандидата.

Сейчас выясняется, что у штаба Бабарико существовал отдельный план, который Колесникова, оставшись в Белоруссии одна, и взялась реализовывать. Она запустила в интернет ролик, в котором Бабарико призывает всех вступать в свою новую партию, чтобы продолжать борьбу. При этом он признает, что выборы проиграны.

Поскольку ролик записывался не в тюрьме, становится понятным, что сценарий посадки лидера и проигрыша на выборах проигрывался заранее. Колесникова всегда предупреждала, что борьба будет долгой.

Идея легализации новой партии стала актуальной в условиях, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко, с одной стороны, не собирается сдавать власть, с другой, наотрез отказывается вести переговоры с кучкой русофобов, сформировавших так называемый координационный совет оппозиции. Колесникова рассчитывает, что дистанцировавшись от этой стремной компании и возглавив новую партию, она сможет заниматься политикой не только на улице и, возможно, добьется освобождения шефа.

Ее шаг осудили бывшие товарищи – и в Вильнюсе, и в Варшаве. Тихановская и Цепкало сейчас действуют в парадигме польских спецслужб, продолжая настаивать на нелегитимности Лукашенко и ждать, пока белорусский Майдан его свергнет.

На это и пожаловалась Колесникова своему либеральному российскому другу Кацу.

«Мы сталкиваемся с очень странной ситуацией. Мы получаем очень большое давление от государства. И также изнутри – от коллег и людей, которые как бы поддерживают нас и активно участвуют в протестах. Иногда много неконструктивной критики и даже агрессии от своих союзников. Опускаются руки», – посетовала Мария.

Кац бросился ее успокаивать. Его увещевания очевидно были адресованы не Тихановской с Цепкало, а простым протестующим, которые должны объединиться вокруг Колесниковой и не слушать критиков.

«Люди считают, что такого рода высказывания о публичных политиках идут им на пользу. В политике это не так работает. Политики демотивируются, им кажется, что все против, если даже сторонники критикуют. Это приводит к демотивации и потере энергии. Сторонника надо понимать, что у их политической силы могут быть какие-то ошибки, хотя у вас я не видел серьезных ошибок. Можно говорить о каких-то моментах, но они совершенно мелкие по сравнению с тем, что делается правильно. Чего вообще невозможно было ожидать от неопытных в политике людей под таким давлением», – рассуждает Кац.

Парадоксально, но московский либерал выступает в данном случае в интересах не столько белорусской оппозиции, сколько Кремля. На сегодняшний день сразу несколько маститых российских оппозиционеров подтвердили обвинения Лукашенко, который с самого начала утверждал, что Бабарико является ставленником «Газпрома».

Арестовав своего главного конкурента еще до выборов, белорусский президент похоронил мечты недоброжелателей в Москве отстранить его от власти легальным путем. Силам, стоящим за Бабарико, пришлось вступать на скользкий путь майдана и играть по правилам польских экстремистов.

Этот путь оказался смертельно опасным после того, как Лукашенко после выборов быстро переориентировался с запада на восток и помирился с Кремлем. Теперь реализуется новый план – увести протестную публику с улиц и вовлечь в легальные формы деятельности вокруг намечающейся конституционной реформы. Сыграть роль козла-провокатора наоборот и должна Колесникова. Поэтому укрепление ее авторитета сейчас очень важно.

Если Марию в Белоруссии предадут обструкции, править бал будет польская сеточка телеграм-каналов, которая каждый день генерирует все новые формы протеста, направленные уже на разрушение экономики Белоруссии. Не свое – не жалко.