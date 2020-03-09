Московский либеральный адвокат намекает Кремлю: обменять радикальное отребье на воду для Крыма

09.03.2020, Киев, Игорь Петров

Граждан Украины, которые осуждены по статьям, связанным с терроризмом и считаются украинской стороной политическими заключенными, Россия якобы может передать Украине в обмен на возобновление поставок воды в Крым.

Такой пропагандистский вброс с намёком сделал в эфире канала UA:Крым член Московской областной коллегии адвокатов Николай Полозов, защищавший в российских судах Надежду Савченко и членов «Меджлиса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Путин) рассматривает этих заложников, этих политзаключенных как ценный ресурс. Который можно обменять на что-то более материальное, чем равнозначную человеческую жизнь.

В этом обмене, сентябрьском, мы видим, что его фактически интересовал один человек – Вышинский. Цемаха они сами потом отпустили домой, и он вроде как вернулся к себе в Снежное. Остальные – это был просто балласт, нагрузка.

Для Кремля гораздо важнее использовать заложников как инструментарий для достижения политических целей, экономических целей.

И я не исключаю, что в условиях, когда сейчас, например, в Крыму очень остро встал вопрос дефицита воды в связи с тем, что был блокирован канал и т.д., в какой-то момент Путин может сказать: ну хорошо, я готов отпустить этих политзаключенных, сколько их там – 100, 115 – не важно. Но вы дайте воду. В обмен. Вам что, люди важны, или что?», – вещает «адвокат».