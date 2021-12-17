Московский лжеисторик-иноагент поливает грязью Великую Отечественную в польских СМИ

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Польша продолжает пропагандировать деятельность имеющего статус иностранного агента общества «Мемориал», которое в России якобы подвергается репрессиям. В этот раз польские СМИ цитируют директора польской программы московской организации Александра Гурьянова.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Одним из основных аргументов, использованных польскими русофобами в публичных дискуссиях, является дело о катынском расстреле польских офицеров в 1940 году. Напомним, что в катынском лесу в Смоленской области с момента распада СССР был проведен ряд мероприятии, открыт музей, а на месте трагедии (кстати, Катынь место гибели не только поляков, но и тысяч советских граждан, особенно православного духовенства во время сталинских репрессий) проводились разные польско-российские мероприятия самого высокого уровня. Российские лидеры, начиная с Михаила Горбачева, вплоть до президента Владимира Путина, неоднократно признавали вину советской стороны. На эту тему проводились различные дебаты профессиональных историков, издавались научные работы, в том числе в рамках деятельности польско-российской группы по сложным вопросам.

Но Гурьянову и цитирующим его польским СМИ этого недостаточно. Активист «Мемориала» пытается апеллировать к эмоциям польских читателей, утверждая, что российские власти не признают эти события преступлением. Вопреки очевидным документам и фактам.

«Для нынешних властей России любой намек о том, что государственные органы могут быть признаны причастными к преступлениям, неприемлем. Власть в глазах рядового обывателя должна быть идеальной, нельзя допускать даже мысли о тем, что она может быть преступной» – аргументирует в польских СМИ активист «Мемориала».

«Уже давно говориться о тем, что наше руководство пытается приобретать свою легитимность, сплачивая общество на основании того, что в Польше называют основным мифом» – продолжает Гурьянов.

По его мнению, этим «мифом» является победа над фашизмом 1945 года.

Изучение истории требует наличия профессиональной подготовки. Даже люди, которые любительски занимаются прошлом, чтобы выступать на исторические темы, должны владеть методологией исторических наук, которая совершенно иная, чем методологии и парадигмы других знаний. Гурьянов окончил факультет физики МГУ, затем работал в Институте физики РАН. И вдруг, после ухода на пенсию, он становится историком, авторитетом в области сталинского периода.

Конечно, его можно считать активистом и ангажированным публицистом. Но в польских СМИ его представляют как историка и специалиста, которым он не является. А все это ради пропаганды «Мемориала», который действительно становится таким образом все более странной структурой. Заказчики и спонсоры этой организации работают не очень профессионально. Ведь можно оплатить хоть одного историка, не прибегая к услугам странных пенсионеров (Гурьянов) или проживающих на Украине адвокатов (Илья Новиков).