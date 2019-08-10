Московский майдан разрастается

10.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Митинг либеральной оппозиции на проспекте Сахарова разрастается – возле ограждений перед рамками собралась огромная толпа людей, желающих присоединиться к манифестации.

В итоге ограждения были вынуждены снять, и толпу стали пропускать не через рамки, выборочно проводя осмотр.

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В толпе замечен популярный видеоблогер Юрий Дудь, который накануне заявил о поддержке протестов.