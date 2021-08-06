Московский медик: Антиковдидную прививку придется делать раз в полгода

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Не стоит надеяться на то, что коронавирус исчезнет из жизни людей и покинет экосистему планеты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный врач московской больницы N 15, специализирующейся на лечении больных ковидом, Валерий Вечорко.

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«Вряд ли коронавирус исчезнет из нашей жизни. И уж точно не покинет экосистему Земли. Нам придется с ним сосуществовать. Хотя прийти к паритетному сосуществованию будет не так просто. Ковид наступает практически без перерывов и антрактов. Так называемые «волны» мы наблюдали. Но фактически люди продолжали болеть и между «волнами», – сказал медик.

Он добавил, что надежда на жару не оправдалась, поскольку разгар третьей волны пришелся как раз на жаркое лето.

«Сейчас идет наработка коллективного иммунитета. То есть количество переболевших в средне- и тяжелых формах + привитых должно составлять 70-80%. Да, за счет активной кампании вакцинации число заболевших идет на спад. А что же дальше? Дальше основой безопасности станет процесс ревакцинации», – отметил главврач.

Он добавляет, что пока нет единого мнения, когда следует проводить повторную вакцинацию.

«Вероятнее всего, пока ревакцинация должна проводиться у человека раз в полгода. Все будет зависеть от длительного изучения стойкости поствакцинного иммунитета, а также иммунитета после болезни. Возможно, будут изобретены более совершенные вакцины, и тогда межпрививочный период существенно увеличится. Если же будет найдено эффективное этиологическое или патогенетическое средство, то и ковид нам не будет страшен. Хотя при вирусных заболеваниях сделать это сложно. Вирусы – очень мутагенные частицы с прекрасными способностями «ускользать» как от иммунитета, так и от лекарств», говорит Вечорко.