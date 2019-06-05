Московский меджлисовец: Жуков – это памятник Путину

05.06.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине должно быть уничтожено все, что связано с Советским Союзом и Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший на Украину из москвы, бывший российский либеральный журналист, меджлисовец Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поддержавший госпереворот пропагандист считает, что советские памятники на Украине – это «памятники Путину», которые возвращают страну в лоно «русского мира».

«Все советское надо сносить. Все, что связывает нас с Советским Союзом, с российской нынешней империей должно быть снесено. Жукову не повезло в том плане, что даже не его это памятник, а сносили в общем-то памятник русскому миру – зацепку, за которую русский мир цепляется, чтобы притянуть обратно Украину.

Дело не в Жукове – там мог быть Иванов, Петров, Сидоров – кто угодно из советских символов, истуканов…

Если исторические символы используются для современной политики, для уничтожения Украины, они к чертовой матери должны быть снесены.

Если начинают переименовывать проспект Григоренко обратно в проспект Жукова, то есть святого человека для украинцев, героя Григоренко заменить на человека, который миллионы людей отправлял на тот свет и сам отличился много чем, не заслуживающим похвалы, это сигнал лишь того, что людям, которые это делают, нужно пришить Украину обратно к России.

Это по сути дела памятник Путину, русскому миру, – снесли правильно. Будут восстанавливать, я надеюсь, что случится нечто подобное», – рассуждает Муждабаев.