«Московский нарратив» – в Киеве требуют переименовать копейку

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Поскольку «копейка» является русским словом, украинская разменная монета должна быть переименована.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил консультант Центра Разумкова Петр Стецюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Название нашей национальной валюты в 1996 году было закреплено в Конституции, и это очень удачный вариант. Не украинский доллар, не карбованец, не рубль, прости Господи, не марка какая-нибудь. Гривна была выбрана», – прыгал от счастья Стецюк.

Однако, по его мнению, копейка является русским словом, и должна быть переименована.

«Но мне кажется, не очень удачно было выбрано название разменной монеты – «копейка». Это исключительно российский, старый московский нарратив. У нас есть очень красивое слово, которое соответствует центам – «сотики», и в 1917 году Грушевский рассматривал такой вариант, но до этого не дошло. Надеюсь, в будущем всё-таки дойдёт очередь до разменной монеты», – бредил Стецюк.