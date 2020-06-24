24.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Парад Победы, Сюжет дня
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Московский парад заставил молдавского депутата грустить из-за СССР и проституток


Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря горд тем, солдаты Молдовы приняли участие в Параде Победы в Москве.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На пару часов, мы почувствовали себя частью Великой Страны. Страны, которая победила фашизм, покорила космос, имела 2 ВВП в мире,  занимала передовые позиции в науке, спорте, культуре. Мы были частью Великой Державы, на которую с надеждой смотрел весь мир.

Сегодня мы известны как экспортеры  гастарбайтеров,  проституток, секс туризмом. А еще у нас украли 1 миллиард. Я что-то упустил?», – написал Цыдря.

Иную реакцию озвучил сегодня оппозиционный прозападный молдавский депутат Адриан Канду. Он назвал поездку делегации из Кишинева на парад в Москву предательством.

«Я не вижу патриотизма, в действии Додона по поездке на парад, это, скорее, предательства Родины», – сказал Канду в ходе прямой трансляции на «Фейсбуке».


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