Московский Патриархат на Украине занялся самообороной – полиция бездействует

24.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине священникам и прихожанам канонической УПЦ Московского Патриархата приходится самим по ночам охранять свои храмы от захватов раскольников при полном бездействии полиции.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил дозвонившийся в студию житель Днепропетровска по имени Виктор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, что этот наш поход кораблей перед выборами (Керченский инцидент, – ред.), потому что Порошенко хотел быть президентом, но боялся проиграть, что томос – это звенья одной цепи, чтобы дальше быть президентом любой ценой. И я еще скажу – брат мой, он батюшка, в пригороде. Так он днем спит, а ночью – он ни на кого не надеется – ни на полицию, ни на кого – он охраняет церковь. Прихожане, люди, тоже посматривают», – рассказал Виктор.

Он добавил, что «пусть батюшки днем спят, а ночью охраняют церкви».

«Мы в церкви с томосом или без томоса будем ходить в наши церкви. Потому что, как сказал Достоевский: «Человек без Бога – это просто дрянь, а не человек», – заявил житель Днепропетровска.

Протоиерей УПЦ МП Александр Клименко отметил, что томос для него стал «лакмусовой бумажкой».

«После принятия томоса все боялись взрыва социального – эта тема нагнеталась. Создавался искусственный ажиотаж, искусственная радость. Но в результате это вылилось в ничто. На маленьких общинах люди как были при храме, так и остались. В моей системе координат мы не утратили ничего. Более того, для нас томос показал, что люди готовы консолидироваться, когда видят, что их открыто обманывают», – заявил Клименко.

В то же время, священник подтвердил, что в случае конфликтов на приходах полиция полностью бездействует и выглядит очень испуганной.

«Я присутствовал в другом храме при ситуации, когда в прибежали «титушки» спортивного типа (для отжима, – ред.), приехала полиция, и я увидел, какими напуганными могут быть полицейские», – рассказал он.