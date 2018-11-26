Московский патриархат помолился за майданщиков

26.11.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

В Сарнах при участии священнослужителей УПЦ (Московского патриархата) почтили память «невинно убиенных героев Небесной сотни».

Об этом сообщает сайт Сарненской епархии.

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Отмечается, что по благословению митрополита Сарненского и Полесского УПЦ Анатолия, клирик кафедрального собора и настоятель Троицкого Храма г. Сарны приняли участие в митинге, который был посвящен “чествованию подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни».

Как заявил клирик кафедрального собора архимандрит Иакинф Дульский, «мы чтим память невинно убиенных граждан нашего государства».

Сам же митрополит Анатолий, говорится на сайте епархии, совершил заупокойную литию по «погибшим участникам Революции Достоинства, которые положили свою жизнь за благополучие в Государстве и его развитие».