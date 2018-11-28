Московский политолог хочет отдать Польше русский город Львов

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Иосиф Сталин совершил ошибку, включив Галицию в состав Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что в одном решении Сталин был и прав, и не прав. В 1939 году он был прав, присоединяя западные области, потому что это служило задаче обороноспособности нашей страны. А в 1945 году он был не прав, потому что их нужно было отдать Польше.

Потому что то население, которое было нашим, там (в Галиции – прим. ред.), уничтожено полностью Австро-Венгерской империей в 1913-1914 годах. А те, кто выжил, – зачищены поляками в 1930-е годы.

Интересно мне посмотреть статистику: основные погибшие от бандеровцев в 1945-1957 годах. Вы думаете, что это войска НКВД, с которыми они якобы сражались? У войск НКВД и вообще войск на этой территории, потери были мизерными.

Массовые потери – это жители этих областей, которые были председателями колхозов, врачами, учителями, председателями сельсоветов – это те, кто жил там. И их уничтожали за то, что они «москальська прислуга», – сказал Куликов.

Политолог Семён Багдасаров уточнил, что, по официальным данным, от рук бандеровцев на Западной Украине погибло 65 тысяч мирных граждан, а также 25 тысяч сотрудников МГБ и Красной армии.

«То, что находится западнее – Галиция – это то, что к нам не имеет никакого отношения. Мы должны это очно понимать и никогда не путать, как это перепутал однажды товарищ Сталин», – продолжил Куликов.