Московский политолог объявил о победе России, но тут же признал ее отсутствие

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Выигрыш президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, называвшим Донбасс и Крым «оккупированными» и обещавшим продолжать курс на вступление в НАТО, – это победа России.

Об этом в своем блоге пишет московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, внешне, все кандидаты были вроде публично против России, даже победивший Зеленский. С другой стороны, по сути, это была и победа России. Потому что главный публичный противник России, Порошенко, который позиционировал себя как главный враг Путина и России, получил провальный результат», – рассуждает он.

При этом Марков тут же признает, что США продолжают полностью контролировать ситуацию в Киеве.

«С одной стороны, внешне, в этих выборах было очень мало фальсификаций. С другой, по сути, эти выборы никак нельзя назвать ни честными, ни справедливыми. Потому что они прошли в условиях полуколониального внешнего управления. В условиях диктатуры американских спецслужб. Потому что эта диктатура запретила участвовать в выборах реальной оппозиции – тем, кто против государственного переворота и силового захвата власти в 2014 году. Потому что эта диктатура запретила обсуждать ключевые проблемы страны – прекращение войны в Донбассе, прекращение политических репрессий, освобождение тысяч политических заключенных, денацификация Украины, расследование массовых убийств на Майдане, в Одессе, в Мариуполе, в Харькове. Арест военных преступников. Прекращение пыток и аресты ответственных за это. Все это продолжается и не обсуждается», – признает Марков.