Новости Украины

Территории ЛНР освобождены, но безопасность проживающего там населения не обеспечена – Украина ежедневно наносит удары из американских систем.

Об этом заявил в эфире радио «КП» посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Он пояснил, что именно надежда на помощь России была главным аргументом для участников состоявшегося референдума.

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«Речь идёт не просто о военной помощи, военная помощь у нас была сейчас. Сейчас речь идёт о военном освоении территорий: полноценные военные базы, полноценное разворачивание всего военного комплекса, связанного с ВПК, со всеми необходимыми объектами. То есть полноценная подготовка и продвижение не просто, чтобы усилить, закрепиться и помочь, а для того, чтобы полноценно освободить и обеспечить безопасность. За пять дней референдума только по ЛНР было выпущено более сотни боеприпасов, из них порядка 90 – прилёты «HIMARS» и M270 MLRS, ракет с дальностью 70-80 километров. Так называемые высокоточные, которыми управляют американцы. То есть, мы территорию ЛНР освободили, но безопасность её не обеспечили. На референдум шло большое количество людей, которые понимали, что только с Россией, только совместными действиями мы можем обеспечить безопасность наших территорий. Это же касается и ДНР, и Запорожской и Херсонской областей», – сказал Мирошник.

Московский политолог Павел Данилин поправил представителя ЛНР.

«Родион говорил, там, «помощь», «вместе с Россией» – так вот, никакой «помощи», никакого «вместе с Россией». Теперь мы одна страна, будем через несколько дней. Поэтому мы не «помогаем», а любое нападение на Луганск, на Донецк – это нападение на Москву, на Саратов. Именно эти правовые последствия будет нести в себе решение, которое будет приниматься депутатами Госдумы, сенаторами, президентом», – объяснил аналитик.

Он прогнозирует, что Кремль объявит ультиматум режиму Владимира Зеленского.

«Это не просто casus belli, это не просто повод для войны, это вторжение на территорию РФ. Не буду забегать вперёд, не буду говорить, что скажет главнокомандующий, но, думаю, что украинским силам будет предъявлен ультиматум, и будет, в том числе, сделано напоминание о том, что было совсем недавно в Харькове, в Днепропетровске, когда вдруг исчез свет. Сейчас кто-то на Лиманском направлении движется. Если это движение продолжится на территории РФ через несколько дней, то я убеждён, что те блкэкауты, которые увидели жители Харькова на несколько часов, покажутся для всей Украины, в том числе для жителей Львова, детским утренником. Но, скорее всего, сначала будет сделан ультиматум, а дальнейшие действия это уже либо переговоры, либо продолжение СВО, либо КТО, но если после этого войска не будут отведены, то я уверен, что Украину ждут очень тяжёлые дни октября», – подытожил Данилин.