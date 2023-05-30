Московский политолог потребовал от Пригожина ответа за большие потери

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Соотношение потерь ЧВК «Вагнер» и ВСУ при штурме Артёмовска оказалось не таким радужным, как ранее заявлялось в СМИ, а цели этой затяжной кровавой операции вообще не ясны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил доктор политических наук Александр Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня больше всего поразили цифры погибших в Артёмовске. Это уму непостижимо – двадцать тысяч погибших. Всё время говорили о соотношении семь-восемь к одному, а тут оказывается, что украинцев погибло пятьдесят тысяч, и российских граждан двадцать тысяч», – сказал Гусев.

Кроме того, он потребовал от руководителя ЧВК пояснить, кто отдал приказ превращать Артёмовск в такую мясорубку.

«Ради чего это было сделано. Он [Пригожин] говорит, что была поставлена задача перемолоть, превратить это в мясорубку. Кем была поставлена? Это частная военизированная организация, кто вам поставил такую задачу? Сказал «а», говори и «б», – добавил политолог.

Стоит заметить, что наступающие, как гласит теория военного искусства, зачастую несут большие потери при штурме хорошо укрепленных позиций обороняющихся. Здесь же, даже исходя из цифр, которые привел политолог, обороняющиеся потеряли в 2,5 раза больше, чем наступающие.