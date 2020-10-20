Московский политолог призвал дать Эрдогану по рукам в Карабахе

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Чтобы не допустить превращения войны в Нагорном Карабахе в большой антирусский конфликт, Россия должна вмешаться и точечным применением силы сорвать планы Анкары по укреплению турецкого влияния в регионе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень простая: если мы не идём на юг – кто-то вместо нас идёт на северо-восток. Вот мы не пошли на юг, запоздали с реализацией коридора «Север-Юг» примерно на восемь лет. За эти восемь лет на Среднем Востоке возникла сила, которая пошла на северо-восток – Турция, Эрдоган.

Мы понимаем, что если он закрепится на Апшероне – он закрепится в розе ветров будущей мировой политики. С Каспия он рвётся на Апшерон, как Фукс рвался в Сокольники.

И меня очень насторожило то, какое количество войск на сегодняшний день находится в районе Баку. Мы же понимаем, что батальонная тактическая группа в 200 человек – это спецназ. И понимаем, что шансы Ильхам Гейдарыча оказаться заложником Эрдогана не только в переносном, но и в прямом смысле, тоже велики.

Мы очень плохо знаем, что там на самом деле происходит, но я думаю, что там очень тяжелая ситуация и для армянской и для азербайджанской стороны. При этом Эрдоган имеет очень свободные руки, он молодец, он всех поставил в ситуацию цугцванга», – сказал политолог.

По его мнению, чтобы не допустить такого развития событий, Россия должна точечным применением силы прекратить конфликт в Нагорном Карабахе.

«И у нас очень простой выбор – либо попытаться уклониться от этого столкновения, и получить долгосрочный очаг военного конфликта, в котором будут нарастать именно антироссийские настроения, причём с обеих сторон.

Либо нам надо принять решение – нам нужен Халхин-Гол. Мы должны точечным применением силы оттянуть начало у наших границ большого конфликта», – резюмировал эксперт.