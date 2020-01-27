Московский политолог: Сурков не вписался в новую украинскую политику Кремля

27.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Отставка помощника президента РФ Владислава Суркова, которая анонсируется его ближайшим окружением, вызвана сменой политики Москвы на украинском направлении.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказывает первый вице-президент Центра политических технологий, профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин

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По его словам, Сурков выступал за то, чтобы «фактически не признавать независимость Украины, рассматривая Донецк и Луганск как центры притяжения симпатий украинцев».

«Этот подход исходит из того, что любая независимая Украина — это угроза для России», – отмечает Макаркин.

Второй же подход, продолжает эксперт, заключается в признании определенных реалий: Украина не распадается и оказалась страной с проблемами, но жизнеспособной, а конфликт с Киевом вредит российскому экономическому росту, поскольку, во-первых, надо тратить средства на украинское направление, а во-вторых — санкции.

В интервью предполагается, что Москва выбрала вариант восприятия Украины как постоянно действующего фактора, с которым надо считаться.

«И вот в эту схему Владислав Сурков просто не вписывался. Его подход, как я понимаю, был отклонен. Теперь, видимо, украинская проблематика целиком переходит к Дмитрию Козаку, который до этого занимался ею как вице-премьер. Кстати, слухи об уходе Суркова пошли еще в 2018 году — когда формировался новый состав Администрации Президента и правительства. Говорили, что администрацию покинут Сурков и Глазьев — люди, связанные с вариантами жесткой политики в отношении Украины. Тогда оба остались: началась пенсионная реформа, и, как я понимаю, было решено в этот период никого не менять.

Но осенью 2019 года ушел Глазьев: ему нашли должность международного чиновника. А сейчас встал вопрос о Суркове…», – резюмирует Макаркин.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,