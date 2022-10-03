Московский политолог: То, что СВО идёт не «по плану», стало понятно 15 марта

Новости Украины

Российские чиновники долгое время уверяли, что спецоперация на Украине идёт «по плану», хотя уже 15 марта 2022 года стало очевидно, что первоначальный военный замысел реализовать не удалось, а задействованная группировка слишком малочисленна.

Об этом в своем блоге пишет московский политолог Алексей Чадаев, бывший идеолог партии «Единая Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 февраля была идея, что удастся обойтись без войны, военно-полицейской операцией. Уже к 15 марта стало ясно, что эта идея не сработала и придётся воевать. Уже в этот момент вставал вопрос о мобилизации, как минимум на уровне подготовительных мероприятий. Но тут же и обнаружились основные разломы на уровне аппаратных раскладов. МО РФ уже тогда с огромным трудом справлялось даже с той вольницей, которая и так была «не их» с самого начала – кадыровцы, вагнеровцы, «народные милиции» и т.д. И представить, что к этому добавится – неизбежно, в случае мобилизации – куда более мощный, чем все указанные, игрок в виде внутриполитического блока АП, на который неизбежно упала бы (как она и упала в итоге, но уже в процессе, после объявления и бардака первых дней) задача координации этого процесса – это было ведомственным кошмаром. Поэтому, несмотря на обозначившуюся уже весной острую нехватку сил (тот же Мариуполь брали числом в полтора раза меньшим, чем было в гарнизоне противника), идея мобилизации стала враждебной, и высшее военное руководство ей всячески сопротивлялось, пытаясь справиться имеющимся контингентом до тех пор, пока он окончательно не выдохся к лету во всех смыслах. По этой же причине трудности были даже с «невоенными» аспектами СВО вроде волонтёрской активности и гумпомощи. Как только она оказывалась легализована — тут же и «наверх», и в медиа (т.е. на втором шагу опять же наверх) автоматически выплёскивался поток информации о разных внутренних проблемах и дефицитах военной машины. Пришлось бы признать, что заявленная ранее позиция — «у нас всё хорошо, всего хватает, всего достаточно» — не соответствует действительности. А признать это весьма опасно: я наблюдал, как в Госдуме глава комитета по бюджету Макаров оттаптывался на представителях МО: «скажите, что мы вам не дали из того, что вы просили за последние годы? Покажите хоть одну просьбу, которая не была удовлетворена!» А дальнейшее развитие этой темы пахнет уже, знаете ли, и ревизией.

И это, напоминаю, при том, что, хоть никто этого уже и не помнит, но первым номером списка правящей партии на последних думских выборах был как раз действующий министр обороны.

При том, что об объективных проблемах снабжения и оснащения даже имеющейся относительно компактной группировки знали все, кто хоть сколько-нибудь в теме, легко себе представить мультиплицирующий эффект в случае любого укрупнения этой группировки — будь то за счёт срочников или тем более мобилизованных.

Это нам ещё только предстоит в ближайшие месяцы — потоком пойдёт в паблик от них информация про то, что автоматы ржавые, каски времён ВОВ, а обувь в принципе непригодна — и при этом параллельно наверх будут идти отчёты, что мобилизованные успешно оснащены всем необходимым, и на этот разрыв отчёта и реальности тут же будут набрасываться алчными ящерами «сердитые патриоты».

Мои хорошие друзья много пишут про «людей с рыбьими глазами», которым будто бы всё равно. Я не разделяю этот взгляд. Ничего им не всё равно. Они занимают весьма активную, деятельную и инициативную оборону — куда там мариупольской или лиманской. Они обороняют сложившийся порядок вещей, на котором основано их положение, статус, благополучие и, в конечном счёте, свобода. Логика военной необходимости то там, то здесь надламывает этот порядок, но они успешно затыкают бреши и восстанавливают линию фронта. И расчёт простой: дотерпеть, когда «это всё» кончится, неважно уже чем.

Главный ужас войны для них в том, что она делает невостребованным сам их антропотип, до сих пор занимавший и продолжающий занимать привилегированное место в пищевой цепочке. И именно поэтому её надо прекращать как можно скорее, не считаясь с потерями всех видов. И, как вы понимаете, ключевые идеологи и евангелисты этой позиции и этого сценария – вовсе не из тех генералов, что в погонах», – признаёт Чадаев.

По его словам, упомянутые выше неэффективные управленцы могут быть даже заинтересованы в военном поражении:

«Единственный путь аппаратного выживания для них – это проиграть войну, но сохранить существующий алгоритм управления».

Чадаев считает положительным моментом, что неудачи на фронте заставили говорить о проблемах.

«Я вполне спокойно смотрю на все «передислокации» и «занятия более выгодных позиций» — «погоды стоят предсказанные». И, при всём трагизме происходящего, не вижу, почему это отдаляет победу. На мой вкус, скорее приближает. Потому что победить так, чтобы при этом всё осталось как есть, мы всё равно не могли никаким образом. Чтобы победить, нужно измениться. Чтобы проиграть, нужно оставить всё как было», – резюмировал политолог.