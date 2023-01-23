Московский политолог: Украинцы не замерзнут. Их согреет пропаганда и Запад
На Украине, независимо от фронтовой динамики, будет продолжаться тотальная дерусификация.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
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«Будет продолжаться форсированная и тотальная дерусификация украинского общества через искоренение русского языка, репрессии на УПЦ и уничтожение общего с Россией прошлого — снос памятников, переписывание истории, восхваление пособников Гитлера и всех противников и врагов России», – сказал Скориков «Московскому комсомольцу».
При этом он считает, что вне зависимости от интенсивности ударов российской армии по критической инфраструктуре украинцы перезимуют, не будут испытывать «холодомор» и не вернутся в каменный век, поскольку им поможет заграница им поможет, а самих украинцев будет греть пропаганда.
«Степень украинской тотальной военной пропаганды сильна настолько, что по прошествии десяти месяцев СВО можно четко констатировать, что в сознании украинского населения президент Зеленский как политическая суперзвезда стал тождественен государству и каждому конкретному украинцу.
Специальная военная операция в их сознании укоренилась как экзистенциальная угроза не только украинской государственности, но и каждому человеку. Поэтому удары по критической инфраструктуре не ударят по рейтингу Зеленского. Украинцы находятся в диком состоянии, которое можно охарактеризовать как стокгольмский синдром. Даже русскоязычное население — кто от страха, кто от внушения или ради корысти — присягает на верность русофобскому украинству», – отметил аналитик.
По его прогнозу, жители Украины в следующего году будут сплачиваться вокруг режима Зеленского, а все проблемы станут объяснять действиями России.
«Они будут продолжать считать себя воинами света, стоящими на страже западной демократии. Этому ощущению будет активно потворствовать мировая медийная машина», – уверен эксперт.
Он полагает, что привести к краху киевского режима может только ситуация на фронтах или подписание мирного соглашения на условиях России.
Впрочем, он утверждает, что Зеленский как мировая звезда и человек года с обложки журнала «Time» уже начинает раздражать своих хозяев.
«Зеленский начал манипулировать собственными хозяевами. Его поведение укладывается в формулу «хвост виляет собакой». Президент Украины с его претензиями на деконструкцию России ведет себя как актер и заигрывается.
Его милитаристской неадекватностью охотно пользуются поляки, прибалты и британцы, которые выступают в роли ястребов. Но рано или поздно, когда Запад поймет, что не может победить Россию ни на поле боя, ни устроить внутри нашей страны госпереворот, он пойдет на переговоры», – надеется Скориков.
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