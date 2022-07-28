«Нет консенсуса»: московский политолог про уничтожение украинских мостов

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Новости Украины

В России якобы нет единого мнения относительно ударов по украинской транспортной инфраструктуре: ряд специалистов считает, что мосты через Днепр нужно взорвать, другие уверяют, что они пригодятся в будущем.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, сам Марков считает, что российские вооруженные силы должны более активно наносить удары по украинской инфраструктуре.

«Я согласен с тем, что мы должны более энергично атаковать инфраструктуру и не позволять странам НАТО поставлять оружие ВСУ, которые, по сути дела, обслуживают интересы террористического киевского режима. Но дискуссия между специалистами такая есть. Одни говорят: «Нужно уничтожать эти мосты». Другие говорят, что их уничтожить невозможно. Это можно только случайно сделать, попав в опору ракетой мощной, либо налетом тяжелых бомбардировщиков с ракетами, которые вблизи большой группой ракет уничтожила бы этот мост. А так, издалека, ракетами это невозможно. Я пока вижу, что консенсуса среди специалистов нет. Плюс еще одна есть у нас, у многих, позиция – говорят о том, что вообще-то это наши будущие мосты, мы собираемся освободить эти территории и по этим мостам собираемся наступать. Хотя, лично мне кажется, что это не аргумент, поскольку мы видим, что для армии Украины, территория Украины – это вражеская земля и поэтому, когда они будут отступать, эти мосты через Днепр, без всякого сомнения, взорвут», – заявил Марков.

От редакции:

Как нам кажется, рассуждения в духе «Почему мы не бьем по мостам?!» попахивают попсовым дилетантизмом. Мы уверены: если бы Россия могла, то давно бы уничтожила мосты через Днепр. В текущей ситуации это просто физически невозможно, поскольку до этих объектов не достанет артиллерия или РСЗО, чтобы хотя бы нанести повреждения дорожному покрытию, не говоря уж о тотальном уничтожении.

Такого рода задачи по силам авиации, но самолеты ВКС сейчас за линию фронта практически не залетают, поскольку ВСУ при поддержке НАТО удалось создать достаточно эшелонированную ПВО, в результате чего также значительно увеличился процент перехваченных российских ракет.

Стоит напомнить, что по мосту через Днестровский лиман под Одессой били пять или шесть раз, но так и не смогли уничтожить.