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Абсолютное большинство россиян выступает за мирное решение конфликта на Украине, с чем не соглашается киевский режим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил московский политолог Павел Данилин, отвечая на вопрос, если ли в России «партия мира» и «партия войны».

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«В России партия мира практически тотальна. Партия войны — это небольшая группа лиц, которую можно легко определить», – сказал эксперт «Коммерсанту».

Он считает, что мир не наступил лишь потому, что все усилия российской «партии мира» рушатся из-за действий руководства Украины.

При этом российский политконсультант Евгений Минченко убежден, что говорить о «партии мира» ни в России, ни на Украине некорректно.

«Без очевидной военной победы одной из сторон мир невозможен. Поэтому в России я бы говорил о «партии заморозки», а на Украине ее уже нет», – говорит Минченко.

По его словам, договориться о приостановке конфликта стороны не могут, поскольку разногласия начинаются уже на этапе согласования параметров перемирия: Запад и Украина верят, что победа возможна, а Россия — что для переговоров надо сначала провести более выгодную линию разграничения.