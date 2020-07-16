Московский политолог возмущен «украинскими» настроениями в Крыму

16.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Представители крымского турбизнеса и смежных с ним сфер спустя шесть лет после возвращения в состав России не хотят работать над сервисом и продолжают исповедовать близкий к украинскому менталитет, когда за сезон пытаются заработать с курортников максимальное количество денег при минимальных вложениях.

Об этом в своем блоге пишет политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, крымские «бизнесмены» продолжают «щипать» курортников, зарабатывая на завышенных ценах. Как пример Мартынов приводит местные продуктовые рынки.

«У прекрасного курортного отеля на ЮБК торгует с лотка фруктами дама неопределенного возраста. Спелая черешня в середине июля в Крыму(!) 400 р./кг.

«Вы часом не сошли с ума?

– Что вы! Этот Бахчисарайская!

– И что? В Москве, в «Азбуке» давно уже 300-350 р.! Это самый дорогой магазин и черешня там турецкая и узбекская! Конечно до Бахчисарая дальше и дороже, чем до Стамбула и Ташкента!

– Все торговать хотят, а Бахчисарайские – монополисты. Раньше из Мариуполя возили – там подешевле было, а щас вот только в Бахчисарае закупочная база. Монополия».

Смотрю я на эту суетливую тетку и думаю: все местные тут хотят торговать, то есть по мелочи спекулировать и ещё что-нить сторожить чужое за дорого. Работать не хочет никто! Они за 6 лет так и не стали тут хозяевами: до того «щипали» и сейчас «щиплют».

Как показывает исторический опыт, выйти из соседнего государства и вернуться в «родную гавань» можно, но вот соседское жлобство из себя вывести сложно, если вообще возможно.

– Ну, насыпьте пакетик, чего уж, – тоном колонизатора с еле уловимым московским акцентом говорю и спешу на пляж. Тут море, оно честнее и лучше», – пишет Мартынов.

Политолог также отмечает непомерно высокие цены на бензин в Крыму, который снизились ненамного лишь накануне анонсированного визита президента Владимира Путина (который, впрочем, затем был перенесен на понедельник): «Сегодня к обеду в Крым ждали Путина, а может быть, и на подводной лодке прибудет, так тут месье Аксёнов цены на бензин снизил – теперь не 52, а 51 р. за литр 95. В Москве 47 р., к примеру».