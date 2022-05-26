Московский публицист обьяснил, как России «фантастически повезло» с Зеленским

Новости Украины

Победа Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году стала для России «фантастической удачей».

Такое мнение в своем блоге высказал российский публицист националистической направленности Дмитрий Ольшанский.

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«Порошенки и Тимошенки, Ахметовы и Медведчуки, все эти старые волки из прежней жизни никогда бы не допустили такого грандиозного развала и распада Украины с возвращением огромных территорий под руку Москвы. Они бы приехали, попросили и предложили, они бы намутили и порешали, они бы нашли аргументы и пообещали что-то такое, из-за чего Кремль оказался бы в миллионный раз обманут, а незалежность – блестяще выпуталась бы из любой безнадежной ситуации и прошла в дамки», – считает Ольшанский.

По его словам, только представителю совершенно нового поколения украинских политиков – тотально зависимых от Запада, абсолютно недоговороспособных в привычном постсоветском понимании и рассматривающих политическую деятельность, как разновидность шоу-бизнеса, оказалось по силам заставить Путина выйти из многолетней зоны комфорта и закулисных политических договорняков с социально близкими Кремлю украинскими олигархическими элитами и всерьез заняться решением украинского вопроса.

«На наше русское счастье, инфантильно-мечтательный, гибельно-доверчивый украинский народ решил выбрать себе в гетманы художественный образ, героя сериала, а в реальности – нарциссичного наполеончика, для которого весь смысл политики состоит в лайках и аплодисментах. И этот наполеончик так резво взялся за дело, что за пару лет довел Путина – сверхосторожного и сверхконсервативного Путина! – до того, что тому все же пришлось заняться украинским вопросом всерьез», – пишет Ольшанский.

Публицист сравнивает политический типаж Зеленского с Алексеем Навальным и Михаилом Саакашвили, называя всех троих «духовными братьями».

«И вот мы видим третью серию, в которой заново повторяется все тот же простой сюжет: патологическая самовлюбленность и жажда быстрого и мощного успеха приводят человека, а за ним и большую страну, которая им увлеклась, к медленному, но зато полному краху. И нам не нужно, чтобы с ним что-то случилось. А то мало ли, вдруг его заместит человек разумный и скромный. Нет уж, пусть выступает, пусть ему хлопают до конца», – рассуждает московский публицист.