Московский специалист обвинил ВОЗ в нагнетании антилукашенковской истерии

15.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Всемирная организация здравоохранения провоцирует беспорядки в Белоруссии, власти которой отказываются вводить жесткий карантин для противодействия коронавирусной инфекции.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал бывший военный разведчик, начальник ситуационного центра – заместитель руководителя ЦОДД (Центра организации дорожного движения правительства Москвы) Александр Евсин, занимающийся оценкой степени угроз различного вида, в том числе и масштабных эпидемий.

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«Я считаю, что ВОЗ некорректно ведет себя в отношении Белоруссии, фактически откровенно провоцирует беспорядки в этой стране. ««При подобном поведении властей Беларуси, отсутствии карантинных мер, жители обречены» – заявил эксперт комиссии ВОЗ после визита в Беларусь. CNN выходит с заголовками «In Belarus, Covid-19 is a modern-day Chernobyl», а Евроновости констатируют: «Лукашенко убивает белорусскую нацию». Это все, конечно, полное враньё», – сказал Евсин.

Он предлагает проверить на математической модели, что было бы в Белоруссии через месяц бездействия при параметрах эпидемии, которые озвучивает ВОЗ (заразность у коронавирусной инфекции выше чем у гриппа, 15% госпитализации, 5% летальных случаев).

«Так вот, при таком раскладе в Белоруссии уже на 30-й день было бы 240 тысяч скончавшихся от COVID-19 и более полумиллиона тяжело больных. В день почти по 10 тысяч умирающих. Говорят, Лукашенко скрывает истинное положение вещей, извините, такие потери в маленькой Белоруссии скрыть было бы невозможно. Месяц с начала активной фазы истерики и паники уже прошли. А в Белоруссии все в порядке. Буквально – небо и земля. В модели – сущий ад, в реальности все нормально», – считает эксперт.

Он говорит, что, исходя из этих данных, «ВОЗ, мягко говоря, заблуждается или зачем-то намеренно искажает правду».

«Текущие действия ВОЗ входят в противоречия с принципами Международных медико-санитарных правил, в которых наряду с медицинскими и противоэпидемическими мерами существует учет баланса с экономическими и социальными вопросами. В итоге предлагаемое лекарство (всеобщая тотальная изоляция, отчуждение) становится опаснее, чем заболевание, с которым оно должно бороться.

Если проводить медицинские аналогии, действия ВОЗ похожи на гипертрофированный иммунный ответ – цитокиновый шторм, который в ответ на кажущуюся угрозу может по-настоящему уничтожить организм», – резюмирует Евсин.

Отметим, что в ЕС от тотального карантина отказалась Швеция.