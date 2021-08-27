Московский суд оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 миллионов

27.08.2021 08:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

26 августа 2021 года Таганский районный суд назначил штраф в 4 млн рублей мессенджеру WhatsApp, 15 млн рублей – соцсети Facebook и 17 млн рублей по иску Роскомнадзора.

Об этом Роскомнадзор сообщил на своем официальном сайте передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все три компании не локализовали на территории РФ базы данных российских пользователей.



«Парадоксально, но IT-гиганты по-прежнему не могут осмыслить простой факт: деньги не освобождают от ответственности перед законом. Позиция нашей страны предельно проста: если вы работаете в России, получая очень большие деньги, то будьте добры делать это в рамках правового поля. До тех пор, пока IT-гиганты не поймут это, они будут привлекаться к суду. А в случае дальнейшего игнорирования наших законов Facebook, Twitter и прочим придется распрощаться с российским рынком. Отечественные конкуренты только скажут им «спасибо», – прокомментировал решение суда вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в своем телеграм-канале.

В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил.

Согласно российскому законодательству, оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей.