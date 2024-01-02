Московский суд оштрафовал организатора «голой вечеринки» Ивлееву на смешную сумму

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Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск лидера религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» Александра Морозова к блогеру Анастасии Ивлеевой на 10 миллионов рублей.

Морозова возмутили ролики с ненормативной лексикой на ютуб-канале Ивлеевой, который он хотел заблокировать, но суд отказал и в этом.

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Зато Лефортовский суд Москвы постановил, что в ходе «голой вечеринки» был нарушен общественный порядок: пропагандировались ЛГБТ-отношения, гости матерились и были почти голые, и оштрафовал Ивлееву на целых 100 тысяч рублей. Значимость этой суммы можно оценить, если вспомнить, что на вечеринке блогерша украсила свою попу изумрудом стоимостью в 27 миллионов долларов.

«Ивлеевой какой-то иск хотят вчинить. Верно я понимаю, что это такие отступные? То есть, если ты заплатил, то сердце моралиста спокойно? Значит, можно в будущем будет планировать вечеринку без проблем, хоть голую, хоть какую, просто надо будет учесть будущий штраф? И всё, жжём напалмом?», – возмутился в своем тг-канале телеведущий Андрей Медведев.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина успокоила жаждущих возмездия, сообщив, что ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. Ей грозит до 5 лет колонии за «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Неожиданная подмога народным мстителям пришла из-за рубежа от соратника навальниста-иноагента Леонида Волковой, который записал Ивлееву в сторонницы навальнистов.

«Жалко саму Ивлееву, которая поддерживала «Альянс врачей», Навального, постила, когда Навального отравили. Которая делала ясные антивоенные высказывания в первые дни. Ее очевидно сломали и раздавили, запугали ужасно. Я по-человечески ей сочувствую, но никому другому из участников этой вечеринки», – заявил Волков в своем видеоблоге.

Это заявление привлекло внимание юристов.

«Ивлеева топила за Навального (внесен в список экстремистов и террористов), финансировала его проекты. И никаких вопросов почему-то не было все эти годы. Никакие компании не отказывались от партнерства с навальнисткой. Но вот стоило Ивлеевой показать голую жопу— и моментально началось. Раньше что мешало вломить ей, благо основания были куда более весомые?», – написал адвокат Илья Ремесло.

Блогерша поняла, что над ней сгущаются тучи и решила не ограничиваться слезливыми обращениями к подписчикам и извинениями, а выступила по действительно значимой теме.

«Белгород… дети… мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», – написала Ивлеева в своем тг-канале.

Но в фальшивые соболезнования поверили не все.

«Она сейчас использует трагедию в Белгороде, чтобы обелиться и спасти деньги. Её канал в Telegram создан в 2019 году и там ни одного раза не было упоминаний (каждый может по поиску слов проверить) про обстрелы Донецка, Луганска или Белгорода, которые раньше были. Ивлеевой надо жертвовать 1 млрд пострадавшим, чтобы спастись. Для неё – копейки, одних налогов в прошлом году не заплатила на 130 млн.», – считает политолог Алексей Ярошенко.

Последствия «голой вечеринки» разгребает не только ее организатор Ивлеева. Оштрафовавший ее Лефортовский суд 9 января рассмотрит вопрос о приостановке работы клуба «Мутабор», в котором все происходило, из-за обвинений в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Не появились в новогодних шоу на федеральных каналах звездные участники голой вечеринки. Они были вырезаны из уже отснятых программ. Исключение составил только Дмитрий Билан, который, как мы помним из его отчетов о мероприятии, «был одет в водолазку, объемный плащ, брюки и ботинки».

По информации Mash, участниками «голой вечеринки» намерена заняться и налоговая. Она займется даже скандальной тележурналисткой Кенией Собчак, которая, казалось, как обычно единственная вышла сухой из воды.

«Пообщался с «отмененными» после «голой вечеринки. Новый год они уже встречали не в таком подавленном состоянии, как это было еще несколько дней назад. Выводы из произошедшего они сделали. Их фраза из прямой речи: «Тут в Белгороде произошла такая трагедия, семьи потеряли своих близких. В сравнении с этим наша «отмена» не имеет вообще никакого значения», – уверяет блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

«Кто-то скажет, что извинения нашей «богемы» после т.н. «голой вечеринки» неискренние, теперь они просто станут осторожнее в соцсетях, но в своем кругу останутся такими же развращенными. Не спорю, если последние десятилетия нас воспитывали в условиях культа денег, цинизма и вседозволенности, то ожидать быстрого перевоспитания сложно. Но с чего-то необходимо начинать», – считает лидер «Левого» фронта Сергей Удальцов.