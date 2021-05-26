Московский суд встал на сторону Пригожина в деле против соратника Навального

26.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Вчера, 25 мая, Черемушкинский районный суд провел заседание по иску о защите чести и достоинства Евгения Пригожина к Владимиру Милову.

Судом были изучены представленные материалы и доказательства.

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Представители истца и ответчика выступили с обоснованием своей позиции. После разбирательства по делу суд вынес решение, удовлетворив исковые требования предпринимателя.

«- признать распространенные сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца; – обязать Милова удалить оспариваемые сведения из сети и опубликовать опровержение; – взыскать с ответчика в пользу Евгения Викторовича компенсацию причиненного морального вреда в сумме 50 000 рублей, а также расходы по госпошлине»», – сообщила пресс-служба «Конкорда».

Ранее Евгений Пригожин выиграл аналогичное дело в Люблинском районном суде с тем же ответчиком. Суд вынес решение, обязывающее Владимира Милова выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей за публикацию недостоверной и порочащей информации о предпринимателе.