Московский суд постановил выдать иноагенту и противнице Путина 115 тыс рублей российских налогоплательщиков

Коптевский районный суд Москвы признал незаконным увольнение из РАНХиГС известной майданщицы, сторонницы Каспарова Юлии Галяминой.

Поводом для увольнения стал запрет на преподавание в вузах для иноагентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Статус иноагента Минюст РФ присвоил Галяминой год назад.

РАНХиГС отстранил Галямину от преподавания в декабре 2022 года, она подала в суд на университет. Летом 2022 года вступили в силу поправки к закону об иноагентах, среди которых есть запрет на преподавательскую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Поэтому после решения суда РАНХиГС восстановил Галямину в должности доцента и тут же уволил.

Она заявила журналистам, что и не рассчитывала на работу, целью было получить компенсацию от вуза. Суд взыскал в ее пользу 115 тысяч рублей.

Уволенная иноагентша собирается разрабатывать «оппозиционные стратегии» на предстоящих президентских выборах.

«Надо обязательно какую-то общую стратегию на президентских выборах предлагать. Это тяжело делать, потому что разрушены коммуникации тех, кто находится в России и тех, кто за рубежом. Тем, кто находится в России, опасно что-то конкретное говорить, если они иноагенты, как я. Потому что это штрафы и уголовки. Но сложности закаляют, и надо воспользоваться шансом марта 2024 года и максимально вовлечь общество в то, чтобы высказать свое реальное отношение к Владимиру Путину. А оно не такое, как нам рисуют разные социологические службы», – вещала одаренная русскими деньгами Галямина.