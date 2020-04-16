Московский вирусолог пророчит вторую волну пандемии после отмены

16.04.2020, Москва, Игорь Петров

Скорее всего, после отмены режима самоизоляции в Москве начнется вторая волна эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил кандидадт медицинских наук, вирусолог Алексей Коровкин, вирусолог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень вероятно, как только будет снят режим самоизоляции у нас. И вопрос – когда он будет снят, может быть, в мае его не снимут учитывая таки темпа прироста. В истории пандемий всегда существовало несколько волн. Здесь приходит на ум всем известный испанский грипп, который унес больше жизней, чем Первая мировая война.

За счет самоизоляции мы добьемся снижение прироста заболеваемости, ее отменят после чего все возвращается в человеческую популяцию. И поэтому закономерно, что будет вторая волна тем более что об этом говорят ученые мирового масштаба. Это закономерно, это вполне логично и ничего исключать нельзя. Но будет ли вакцина к этому времени или нет – тоже вопрос», – сказал вирусолог.

По его словам, система здравоохранения может не выдержать наплыва больных, если заболеваемость продолжит расти.

«Пока у нас еще система здравоохранения этот натиск выдерживает способна выдержать, но если у нас завтра будет 5 тысяч пациентов, послезавтра – 10 тысяч пациентов, то, к сожалению, все рухнет и даже эта новая больница, которую возвели в рекордные сроки, которая уже готова на днях начать принимать пациентов – ее хватит ненадолго.

Но будем надеяться на лучшее. Посмотрим, что у нас будет через одну-две недели после той жуткой картины, которую мы в метро сейчас видели», – говорит Коровкин.

Он предлагает брать под наблюдение и тотальный контроль трудовых мигрантов.

«К сожалению, мы не сможем взять под контроль тех, у кого патента нет кто, находится здесь нелегально, а их тоже много в Москве», – отметил эксперт.