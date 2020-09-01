01.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Беспорядки, майдан, Политика
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Московский журналист разоблачил грязную технологию белорусских протестов


Белорусские майданщики работают по стандартным для так называемых «цветных революций» технологиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор издания Александр Коц, неоднократно освещавший антиправительственные протесты в разных странах.

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Автор отмечает, что для такого рода мероприятий очень важно подогревать к себе интерес, а «революцию надо красиво подать, чтобы «продать» ее журналистам».

При этом участники протестов копируют то, что ранее видели в других странах.

«Появляются креативные ребята, превращающие демонстрации в монстрации – с «похоронами диктатуры» в бутафорских гробах, с хороводами в национальных нарядах, с женщинами в белом, противостоящими «космонавтам» в черном… Обязательная программа этого революционного маркетинга – визуализация образа маленького человека, восставшего против Системы. Этот перфоманс – специально для фотографов. Иной раз даже для специальных фотографов», – обращает внимание спецкор.

Журналист пишет, что очень важно показать одного протестующего на фоне страшной цепи силовиков с дубинами и щитами. При этом свой материал он иллюстрирует однотипными снимками из Тбилис, Москвы, Киева, Минска.


«Это может быть девушка в вышиванке и венке, перед строем «Беркута», или негр, преклонивший колено перед автоматами американской нацгвардии, или молодой человек, раскинувший руки в позе распятого Христа, или девочка с Конституцией, сидящая у ног ОМОНовцев, или женщина на коленях перед силовиками. Такие снимки, как правило, украшают первые полосы и обложки свободолюбивых газет и журналов с пугающими заголовками. Тут хочешь-не хочешь, а проникнешься симпатией к возжелавшим солнечной демократии в тоталитарной беспросветности», – резюмирует Коц.

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