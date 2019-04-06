Московского перебежчика Пономарёва тошнит в Киеве от украинской горилки

06.04.2019, Киев, Игорь Петров

Бежавший от уголовного преследования в Киев российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв впал в тоску на Украине и заливает горе контрабандным сибирским самогоном.

Такое опрометчивое признание по скайпу сделал фанат киевского режима в эфире Radio Baltkom I Mixnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале беседы с прибалтийскими журналистами Пономарёв похвастал тем, что перебравшись на Украину сумел наладить успешный бизнес и даже якобы стал маститым инвестором в экономику Незалежной.

Однако, когда ведущие перевели разговор на его российское политическое и предпринимательское прошлое, беглый оппозиционер потерял самообладание и впал в глубокую ностальгию.

«Я жил между Москвой и Сибирью в разных городах. В Западной Сибири очень много был, в нефтяных регионах. В Якутии жил, в Красноярском крае, в Томской области, потом переехал в Новосибирск, и самые большие воспоминания, самые теплые, у меня об этих регионах. И я про это могу говорить бесконечно, про болота Западной Сибири, где, собственно, добывается основное национальное богатство, нефть и газ, про красивейшую реку Лена, с порогами, там очень красиво, когда зима, Саянский край с бесконечной тайгой…”, – ударился в воспоминания украинский инвестор, не давая ведущим вставить слово.

Пономарёв пошёл дальше и признался, что перепробовал и прекрасно разбирается в различных сортах сибирского самогона и заказывает его в большом количестве у друзей из Новосибирска.

При этом либеральный интеллигент не указал объёмы переправляемого на Украину кустарного зелья из Сибири.

“Я постоянно по области ездил. Я люблю самогонку, в каждой деревне я знаю свой сорт самогонки. Ко мне до сих пор люди приезжают из Новосибирска, мы постоянно с ними поддерживаем контакты через соцсети и т.д. Они знают всегда, что мне привезти. Вкус и эта картинка у меня все время перед глазами», – грустно вздохнул Пономарев.