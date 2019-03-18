Московскую патриархию раскритиковали за нежелание обьявить Варфоломея еретиком

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вчерашнее провозглашение участниками киевского крестного хода верующих канонической УПЦ “анафемы” константинопольскому патриарху Варфоломею – акт совершенно правильный по сути, хотя и не соответствующий по своей форме церковным правилам.

Такое мнение высказал на своем телеграмм-канале “Правосоавня политика” консервативный протоиерей Всеволод Чаплин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Вчера, в день Торжества Православия две тысячи православных мирян прошли в Киеве крестным ходом от Лавры до памятника князю Владимиру, где провозгласили анафему Варфоломею Архондонису как «раскола вселенского православной церкви учинителю». “Церковные дипломаты” уже начали прессинговать из за это.

Конечно, анафема должна провозглашаться соборно, с участием епископата. Но почему это не делается? Никто не дал ни одного внятного объяснения – хотя некоторые архиереи и даже церковные чиновники обвиняли Фанар и в расколе, и в ереси. Молчанием и промедлением предается Бог”, – пишет Чаплин.

По словам протоиерея, в истории Церкви много раз было так, что немногие и не “официальные” лица обличали ереси, пока соборы молчали – и их промедление приносило “великое зло”.

“Так происходит и сейчас, когда ситуация вокруг Фанара стагнирует, людей силой лишают не только храмов, но и вечного спасения – а окончательно назвать ересь ересью и раскол расколом наши церковные власти почему-то стесняются, давая врагам Христа все больше времени для черных дел. Остановить их можно сейчас только одним действием: ясным словом о том, что присоединяющиеся к фанарско-порошенковской “СЦУ” идут не в Церковь, а в сатанинское сборище, в вечную смерть”, – утверждает Всеволод Чаплин.