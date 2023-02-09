Евротур Зеленского отвлекает Украину от новостей о сдаче Артемовска

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Евротур президента Зеленского был нужен для того, чтобы перебить в информационном поле негативные новости из Украины о грядущей сдаче ВСУ Артемовска и прочих проблемах.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал политический аналитик Владимир Корнилов.

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По мнению Корнилова, в целом для Зеленского это турне было успешным и ему удалось сбить негатив в европейской прессе.

«Британия, по сути, прямо дает понять, что Украине будут поставлять военные самолеты. Это важный результат, ради которого Зеленский туда и летел. То есть, можно сказать, что он добился того, чего хотел. Почему именно сейчас полетел – в первую очередь из-за того, что ситуация на фронте складывается тяжелой. Это понимают и признают уже все, включая тех, кто буквально вчера кричал о том, что Россия повержена, побеждена и вот-вот восстановят линию контроля даже на февраль прошлого года, а то и на 91-й год. Вот теперь они совсем по-другому поют. Для того, чтобы перебить повестку тяжелую для себя, – в частности, новости из Артемовска, он же Бахмут, – Зеленский и поехал в Европу. Теперь на первых полосах он, с его победами, криками о том, что с самолетами вместе победим, а не тяжелые потери Украины. Буквально вчера на ленте постоянных новостей из Украины, которая идет на SkyNews, был заголовок: «Украина вот-вот готовится сдать Бахмут». Заголовок появился, минуты две провисел, и сразу же меняется на заголовок: «Зеленский приземляется в Лондоне». Всё, про Артемовск все забыли. Так что понятно, почему он именно сейчас поехал», – считает Корнилов.