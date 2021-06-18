Москва будет окружена анклавами мигрантов – прогноз

18.06.2021, Москва, Олег Кравцов

В ближайшие десятилетия Россию ожидают серьезные демографические потери, в результате которых русские могут стать меньшинством в своей стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил

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редактор сайта Demograf.org Владимир Тимаков.

«Даже при хороших раскладах наше население не сможет расти в ближайшие 20-25 лет, потому что малочисленное поколение 90-х вступит в детородный возраст. Логично ожидать что к середине века нас останется 125 млн. человек. А 70 млн. русских к концу века – увы, вполне реалистичная цифра. Я бы не сказал, что это самый пессимистический прогноз», – считает Тимаков.

По его словам, если серьезные демографические потери будут компенсироваться мигрантами, то к концу века русские вполне могут оказаться меньшинством на своей территории.

При этом эксперт говорит, что даже при пессимистическом раскладе к середине века численность русских будет не менее 70% в России, но в ряде регионов, в первую очередь прилегающих к Кавказу, это может изменится.

«На Ставрополье и в Астраханской области русские могут перестать быть большинством, серьезно сократиться доля русских может в Башкирии, Татарстане, а также в Западной Сибири, Ханты-Мансийском округе за счет приезда рабочих из других регионов», – отмечает демограф.

Он обращает внимание, что вокруг Москвы и крупных мегаполисов тоже серьезно меняется этническая картина.

«Здесь нельзя говорить о вытеснении русских каким-то единым этносом, поскольку состав приезжих очень пестрый. В негативном сценарии нельзя исключить того, что Москва будет окружена анклавами. Конечно, такой анклавизации как в Америке и Европе, где целые кварталы заселены людьми представляющими этническое меньшинство и которые при этом еще и враждебно относятся к появлению на своей территории коренных жителей, мы в России не видим. Но нельзя этого исключать, потому что любое количественное изменение переходит в качественное», – резюмировал Тимаков.