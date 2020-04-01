Москва дала крымским чиновникам еще один шанс для исправления провала

01.04.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об особом порядке определения поставщика и подрядчика для Республики Крым и Севастополя. Нововведение призвано дать еще один шанс местным чиновникам наверстать отставание от графика реализации проектов по Федеральной целевой программе восстановления полуострова.

«Тот факт, что тендер выигрывают далеко не всегда ответственные подрядчики, которых потом практически невозможно привлечь к серьёзной ответственности, приводит к затягиванию сроков. А это, в свою очередь, не построенные детские сады и школы, не отремонтированные больницы и поликлиники.

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Документ даёт возможность республиканскими властям самим устанавливать особый порядок определения поставщика, подрядчика, исполнителя в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в Крыму и Севастополе и тем самым повысить контроль над процессом реализации ФЦП», – пояснил депутат Госдумы Андрей Козенко.

Он добавил, что продолжается работа по ужесточению ответственности, вплоть до уголовной в отношении безответственных подрядчиков, по вине которых социальные объекты не вводятся в эксплуатацию в срок или проводится некачественный ремонт.

Козенко напомнил, что в Крыму из-за неудовлетворительной работы подрядчика на начало 2020 года срок ввода в эксплуатацию был сорван более чем у 50 объектов капитального строительства в рамках ФЦП.

Как известно, все уже возведенные ключевые объекты в Крыму вроде нового аэропорта, моста, электростанций, трассы «Таврида» курируются Москвой.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что новый закон «позволит возобновить строительство ключевых объектов на территории Севастополя». «Это, в частности, КОС «Южные», онкоцентр, инфекционная больница, больница скорой медицинской помощи, кольцевой газопровод», – перечислил парламентарий.

«Теперь до 31 декабря 2022 года предусматривается возможность установления порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупок. Такие правила будут действовать для госзакупок следующих работ: инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, снос объектов капитального строительства, включая автомобильные дороги, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и Севастополя», – уточнил Белик.