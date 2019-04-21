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21.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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«Москва делает ставку на бардак после второго тура» – киевский эксперт

Задача России якобы состоит в создании по итогам второго тура условий, при которых оба кандидата в президенты вышли на примерно одинаковые проценты и начали взаимные провокации.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, есть риски, и Россия здесь действует очень серьёзно, задача которой сегодня создать условия, когда два кандидата выйдут на примерно одинаковые проценты, когда будет отделять два или один процент – для них чем меньше, тем лучше. Это создаёт прецедент для разных судов, разбирательств, в том числе, в России говорят, что кто-то выведет [людей на улицу].

Они говорят открытым текстом, дословно цитирую российского технолога, который говорит по телевидению, что если на один-два процента выиграет Зеленский, Порошенко подключит СБУ, если на два процента выиграет Порошенко, то Зеленский с Тимошенко выведут батальоны Авакова. То есть это такая мысль, которая в России зреет, которую они вынашивают, они хотят этого», – рассказал Бадрак.

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