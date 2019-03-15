Москва долго просыпалась, дав очухаться киевским бандитам

15.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Еще в 2013 году московские политики, действовавшие на украинском направлении, в частных беседах не демонстрировали готовность оказать реальную помощь Крыму.

Об этом в интервью “Московскому комсомольцу” рассказал депутат законодательного собрания Севастополя, Алексей Чалый, в 2014 году ставший “народным мэром” Севастополя и одним из героев Русской весны.

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По его словам, в течении осени 2013 года он контактировал с “посланцами из Москвы”.

“Но никакой уверенности в том, что наша ситуация кого-то в Москве всерьез волнует, они не дали. Напротив, убедили меня в том, что нужно рассчитывать только на самих себя, основываясь на известном принципе: делай, что должно, и будь что будет”, – сказал Чалый.

Он не стал называть фамилии людей, с которыми контактировал, отметив, что это – действующие политики.

“Наверное, мне негоже их подставлять. Это были представители разных структур из числа тех, кто «занимался» украинским вопросом в РФ”, – добавил политик.

Также издание поинтересовалось, почему на Донбассе не получилось так, как в Крыму?

“Я думаю, в связи с тем, что долго просыпались и дали очухаться киевским бандитам во власти, – предполагает Чалый. – Но это, опять же, из области предположений, а не фактов”.