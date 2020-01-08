Москва должна делать ставку на балканских союзников Эрдогана – русский философ

08.01.2020, Москва, Елена Острякова

Россия должна поддерживать те мусульманские силы на Балканах, которые ориентируются на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом в телеграм-канале Изборского клуба заявил русский философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересная ситуация в Боснии, которая традиционно была ориентирована на Турцию, и глобалисты доминировали (структуры Гюлена, и пр.). Сейчас в Боснии происходит поляризация общества: часть боснийских мусульман ориентированы на Эрдогана, часть — на Гюлена и проамериканские сети.

Поддержка сил Эрдогана была бы прекрасной стратегией», – делает вывод философ.

Аналогичная ситуация, по его мнению, сложилась и в албанских сообществах.

«Там тоже часть мусульман ориентированы на Турцию, а есть условные «албанские чубайсы» и «албанские бен ладены», которые недалеко друг от друга ушли – экстремистские либералы и террористы с геополитической точки зрения выполняют сходные функции. Албанская 5-я и 6-я колонна не являются всем албанским народом», – заявил Дугин.

При этом он особо подчеркнул, что вопрос принадлежности Косово, в котором большинство составляют албанские мусульмане, принципиален для братской Сербии.

«Последний рубеж, который они защищают сегодня — это непризнание независимости Косово. Это принципиальный барьер, который самый прозападный политик в Сербии перейти не может — на этом закончится сербство, это будет духовный, моральный суицид», – заключил Дугин.