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06.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
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Москва ещё попользуется украинской ГТС после завершения «Северного потока-2» – эксперт

Новости Украины

Нужда Европы в российском газе, которому пока что нет альтернативы, столь велика, что даже после завершения строительства «Северного потока-2» и запуска его на полную мощность Москва не откажется полностью от транзита через Украину.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже при запуске «Северного потока-2» и выходе его на нормальные мощности – всё равно от 30 до 50 миллиардов нам придётся пользоваться украинской трубой.

Потому что потребности, которые пока видны (вдруг они уйдут за пятилетку на зелёную энергетику, я это с иронией говорю), Европа потребляет – и будет потреблять газ. И в Африке ничего такого не произойдёт, что вдруг замещение газом произойдёт. И на Ближнем Востоке все не замирятся, что вдруг трубы аж с Ирана в один день проложатся в Европу.

Конечно, это всё конкурентно и когда-нибудь может быть реализовано, но в ближайшие пять лет – нет. Поэтому нет выбора, острая необходимость», – сказал он.

Также Юрий Шафраник выразил уверенность, что «Северный поток-2» будет достроен, однако полностью исключать непредсказуемый политический фактор нельзя.


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