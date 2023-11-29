Москва готова к ответу США без втягивания в дорогостоящую гонку вооружений

Олег Кравцов.  
29.11.2023 13:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США


Россия в состоянии обеспечить свою безопасность даже в случае серьезного увеличения американских военных расходов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия в состоянии обеспечить свою безопасность даже в случае серьезного увеличения американских военных расходов....

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У него поинтересовались, каковы перспективы гонки вооружений и бесконтрольного накопления ядерных потенциалов между Россией и США в случае невозобновления договора СНВ-3.

«Если США рассчитывают одержать победу в очередной гонке вооружений, повторив в какой-то мере опыт президентства Рональда Рейгана (1981–1989), взаимоотношений с Советским Союзом, масштабных политических игр США вокруг Стратегической оборонной инициативы и многого другого, то американцы ошибаются. Мы не поддадимся на провокации, которые очень свойственны американской политике на российском направлении, но мы гарантированно обеспечим свою безопасность», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что по ряду направлений у России «большие технологические заделы».

«Об этом неоднократно говорил и президент, и наши военные высшие руководители высказывались по этому поводу вполне предметно.

Так что я думаю, что в сочетании с комплексом мероприятий по гарантированному обеспечению интересов нашей безопасности по самым разным направлениям мы сможем, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, всегда чувствовать себя уверенными и обеспечивать гарантированное сдерживание США и их сателлитов, предотвращать их провокации», – резюмировал Рябков.

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