«Москва готова к переговорам, но их формат будет более жёстким» – Марков

Вадим Москаленко.  
10.02.2024 10:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 621
 
Вооруженные силы, Демография, Дзен, Политика, Россия, Украина


Из интервью Владимира путина американскому журналисту понятно, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, но не в таком мягком варианте, как они проходили до этого.

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из интервью Владимира путина американскому журналисту понятно, что Москва готова к мирным переговорам по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Ведущий поинтересовался, правильно ли Владимир Путин выразил желание урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

«Может быть, надо было сказать: «Нет, нас неоднократно обманывали», теперь мы пойдём до конца, до полной капитуляции этого режима. Зато предельно честно и конкретно», – спросил журналист.

Однако Марков отметил, что большинство россиян всё-таки хотят мира.

«Это нечестно, и неправильно. Потому что у нас большинство людей, а Путин выражает интересы большинства, хочет, чтобы мы шли военным путём только в том случае, если нет других путей. И мы сейчас идём военным путём, потому что других нет», – ответил политолог.

Однако он подчеркнул, что и былого доверия со стороны Москвы к обещаниям украинских или западных политиков не будет.

«Но, безусловно, есть и другой путь. Мы должны более системно изложить наши требования: что мы имеем в виду под демилитаризацией, под денацификацией. Но мирный договор должен быть всегда.

Да, мы не должны делать никакие шаги. Как Путин объясняет, почему мы из-под Киева отвели войска: потому что Франция и Германия попросили отойти войска от Киева в качестве первого мирного шага. Они согласились, а они нас обманули.

Вот так делать больше не надо. Переговоры должны быть более жёсткими, но всё равно это должны быть переговоры о мире», – подытожил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть