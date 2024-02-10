«Москва готова к переговорам, но их формат будет более жёстким» – Марков

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Из интервью Владимира путина американскому журналисту понятно, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, но не в таком мягком варианте, как они проходили до этого.

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, правильно ли Владимир Путин выразил желание урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

«Может быть, надо было сказать: «Нет, нас неоднократно обманывали», теперь мы пойдём до конца, до полной капитуляции этого режима. Зато предельно честно и конкретно», – спросил журналист.

Однако Марков отметил, что большинство россиян всё-таки хотят мира.

«Это нечестно, и неправильно. Потому что у нас большинство людей, а Путин выражает интересы большинства, хочет, чтобы мы шли военным путём только в том случае, если нет других путей. И мы сейчас идём военным путём, потому что других нет», – ответил политолог.

Однако он подчеркнул, что и былого доверия со стороны Москвы к обещаниям украинских или западных политиков не будет.

«Но, безусловно, есть и другой путь. Мы должны более системно изложить наши требования: что мы имеем в виду под демилитаризацией, под денацификацией. Но мирный договор должен быть всегда. Да, мы не должны делать никакие шаги. Как Путин объясняет, почему мы из-под Киева отвели войска: потому что Франция и Германия попросили отойти войска от Киева в качестве первого мирного шага. Они согласились, а они нас обманули. Вот так делать больше не надо. Переговоры должны быть более жёсткими, но всё равно это должны быть переговоры о мире», – подытожил политолог.