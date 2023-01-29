Москва готовит Западу предложение, от которого нельзя отказаться – Казаков

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После завершения Специальной военной операции на Украине Москва сможет добиться от стран западного блока отвода войск НАТО от своих границ.

Об этом в эфире интернет-издания «Ваши Новости» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы закончим первый этап этого противостояния в этом году, о чём говорит очень много фактов, хотя есть и против, то перетекание в 2024 год очень маловероятно. Потому что этой войны никто не хочет – ни мы, ни Украина, ни Запад. И тогда большие переговоры о новом мироустройстве по нашей инициативе начнутся в течение года после окончания Специальной военной операции. Кроме СВО, сразу после её победоносного окончания, будет ещё один эпизод этого противостояния», – сказал Казаков.

По его мнению, после завершения СВО на Украине Москва сможет добиться отвода натовских войск от своих границ, в том числе, в Польше и Румынии.

«Владимир Владимирович ещё раз по тем же адресам отправит те письма, которые он отправлял в декабре 2021 года. Только кроме ухода НАТО на позиции 1997 года, а фактически 1991 года, он добавит, что нужно убрать с этой же территории все позиционные районы американского ПРО. Из Польши, Румынии, Норвегии, и так далее. Это предложение будет хуже, но после победоносного окончания СВО, если Путин скажет: «Джо, убери за 24 часа из Польши и Румынии свои ракеты», и просто положит трубку, товарищ Байден будет прекрасно понимать, что будет через 24 часа. И он их уберёт. И после этого предложение России будет предложением, от которого нельзя отказаться», – резюмировал экс-советник главы ДНР.