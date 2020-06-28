Москва и ЕС на пороге формирования новой оси, где Украина – это заноза

28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ближайшие несколько лет будет активно формироваться большая ось Париж-Берлин-Москва-Пекин с новыми революционными решениями по созданию общих экономических пространств и преодолению барьеров, где не будет места контролируемой США Украине, представляющей собой угрозу провокации войны на европейском континенте.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело не в Макроне с Путиным (Макрон принял предложение Путина приехать в Россию – ред.), идёт большой разворот, в итоге которого ближайшие три-пять лет будет активно формироваться новая большая ось Париж-Берлин-Москва-Пекин. Это будет сопровождаться и новыми революционными решениями по созданию общих экономических пространств, преодолениями барьеров.

В этом проекте мы пока – никак, мы просто заноза, которая мешает. Нас там и тушкой, и чучелом пытались вогнать в мирный процесс – никак. Значит, по всей видимости, будет эвакуация, и тогда уже в этой оси будет решаться судьба такого политического режима в Украине, который решит проблему угрозы европейской войны, а Донбасс – это угроза европейской войны», – заявил эксперт.

«Либо украинские политики поймут, что они давно стали раздражителем вообще по всему периметру (поэтому у нас такая маленькая поддержка, поэтому у нас за каждый доллар торгуются и забирают последнее, потому что смотрят на нас как на банкротов), и мы включимся в этот большой континентальный процесс в качестве участника переговорного процесса с готовностью уступать, признавая свою глобальную ответственность за это напряжение. А Путин и Макрон будут решать свои проблемы», – добавил Ермолаев.