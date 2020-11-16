Сигнал для Турции: Россия и Египет начинают военно-морские учения

16.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия и Египет впервые проведут совместные военно-морские учения в Черном море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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В статье отмечается, что в ходе учений военно-морские силы двух стран отработают задачи, связанные с обеспечением морской безопасности не столько в Черном, сколько в Средиземном море.

«При этом будет учитываться ситуация в Ливии. В результате подписания в Триполи в ноябре 2019 года меморандума в области безопасности и судоходства между Анкарой и ливийским ПНС были затронуты экономические и геополитические интересы Египта и других стран Восточного Средиземноморья. Считается, что Египет и другие арабские страны, а также РФ, Франция поддерживают фельдмаршала Халифу Хафтара, который командует Ливийской национальной армией (ЛНА), противостоящей ПНС», – пишет газета.

Уточняется, что военно-морская группировка Египта в составе фрегата Alexandria F911 (Oliver Hazard Perry-class), корвета El Fateh 971 (Gowind-class) и ракетного катера M. Fahmy 686 (Ezzat class) в воскресенье беспрепятственно прошла контролируемые Турцией проливы Дарданеллы и Босфор в северном направлении и направилась в Новороссийск. Учения же пройдет 17–24 ноября.

По мнению профессора Каирского университета Тарека Фахми, начинающиеся морские учения РФ и Египта – «красноречивый сигнал для Турции, лелеющей свои колониальные амбиции. Он может служить и знаком из Москвы о том, что туркам не позволят вторгнуться в имеющие важное геополитическое значение для Кремля регионы».

Кроме того, эксперт говорит, что «учения посылают превентивный сигнал сдерживания Турции или любой другой стране, угрожающей национальной безопасности Египта. Кроме того, они должны служить напоминанием о том, что египетская армия в XIX веке стояла у порога Стамбула и готова сделать это снова».

Россия и Египет на регулярной основе уже несколько лет подряд проводят совместные маневры. Первые в истории военных флотов двух стран военные маневры «Мост дружбы» прошли в Средиземном море в июне 2015 года. В ноябре 2019 года прошли маневры сил войсковой ПВО двух стран «Стрела дружбы – 2019», а чуть раньше – в России подразделения ВДВ РФ учили действовать египетских десантников в составе тактических воздушных десантов на маневрах «Защитники дружбы – 2019».