Москва и ЛДНР отвергли предложение Зеленского

12.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия и республики Донбасса отказались от предложения президента Украины Владимира Зеленского начать не полный, а «секторальный отвод» подразделений противоборствующих сторон в Донбассе.

Об этом «Коммерсанту» рассказал собеседник в российских госструктурах, знающий содержание украинских предложений.

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Он подчеркнул, что инициатива Зеленского не принята, поскольку предполагает передачу под контроль Киева не только территорий ДНР и ЛНР, но заодно и границы с Россией.

Собеседник издания пояснил, что суть украинской инициативы в том, чтобы дробить на сектора не линию соприкосновения, где до сих пор происходят боестолкновения, а территории ДНР и ЛНР от края до края — от линии фронта и до границы с РФ.

По словам источника, итогом, как это видят в Киеве, должна стать зачистка территорий с попутным выходом украинских властей на тот сегмент границы с Россией, который им сейчас неподконтролен.

Похожее предложение несколько лет назад тогдашнему помощнику президента РФ Владиславу Суркову представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, от чего в РФ отказались.

Отмечается, что 11 марта 11 марта контактная группа снова собралась в Минске, чтобы обсудить разведение, обмен и другие вопросы, зависшие после парижского саммита. В заседании ТКГ принимали участие замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам, собеседника издания, «стороны под влиянием Козака и Ермака едва не вышли на договоренность по новым участкам, но в итоге в этот раз вопрос закрыть не удалось».

Газета напоминает: Ермак публично заявлял, что Дмитрий Козак для него более комфортный партнер, чем бывший помощник президента РФ. В то же время российские переговорщики в беседе с изданием отмечали, что между Козаком и Ермаком «возникла химия». При этом утверждается, что новый саммит в «нормандском формате» в апреле, скорее всего, не состоится, поскольку к этому времени вряд ли будут выполнены решения парижской встречи четверки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты объяснили, что высказанная на Мюнхенской конференции президентом Украины идея о секторальном разведении противоборствующих сторон в Донбассе выглядит странно.