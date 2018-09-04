04.09.2018, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Энергетика
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Москва и Минск договариваются, как Белоруссии получать газ по внутрироссийским ценам

Руководству России и Белоруссии предстоят сложные переговоры по ценам на энергоносители, однако стороны имеют все шансы найти взаимоприемлемые варианты разрешения споров. Например, в будущем Минск сможет компенсировать потери от предстоящего подорожания российской нефти за счет выгодных цен на российский газ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Возможно, что компромисс будет найден и по газовому вопросу. Будет единый рынок газа, тогда в Белоруссии он будет стоить столько же, сколько в Смоленской и Брянской области. Экономия составит 740-750 миллионов долларов», – сказал Юшков.

Ранее Белоруссия покупала нефть  по 50 долларов за баррель при рыночной цене 68 долларов. Однако в следующем году ситуация изменится, поскольку Россия совершает налоговый маневр.

«К 2024 году у нас будет обнулена экспортная пошлина. Это приведет к тому, что и российские, и белорусские НПЗ будут покупать нефть по мировой цене. Для Белоруссии это несет большие риски, потому что российскую переработку будут субсидировать», – сказал Юшков.

Он полагает, что в результате интенсивных переговоров между союзными государствами будет найден компромисс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переговоры всегда были сложными, но всегда удавалось найти компромиссное решение, причем, довольно выгодное для Белоруссии», – сказал Юшков.

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