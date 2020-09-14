14.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Политика, Россия
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Москва и Минск движутся к созданию единой армии


В ходе сегодняшних переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи будет поднят вопрос о российских военных базах на территории Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил военный эксперт, полковник запаса Владимир Попов.

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Он обращает внимание, что соглашения о размещении в Белоруссии РЛС «Волга» и 43-го узла связи Военно-морского флота России «Вилейка» действуют до 7 июня 2021 года.

«Их надо будет продлевать. К тому же у РФ есть интерес разместить в Белоруссии и другие объекты. Раньше Лукашенко на это не соглашался. Однако сейчас он понимает, что без военной поддержки Москвы он вряд ли продержится», – сказал эксперт.

Он предполагает, что Россия предложит Белоруссии создать совместные части и соединения, которые будут финансироваться из бюджета Союзного государства, а фактически на 70–80% за счет РФ.

«Задел для этого есть – создание совместных группировок для решения вопросов военной безопасности на учениях и тренировках в рамках ЕС ПВО. Такая форма военной интеграции будет ступенькой для создания единой армии РФ и РБ», – резюмировал Попов.


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