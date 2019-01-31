Москва и Питер массово вкладываются в крымскую недвижимость

31.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Москвичи, питерцы и сибиряки скупают недвижимость в Крыму, пользуясь ипотекой крымских банков.

Об этом пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по данным крымского банка РНКБ, который занимает 76% ипотечного рынка республики, за прошлый год объем таких кредитов вырос на 6,5 миллиардов рублей и составил 8,8 миллиардов. Порядка 25% из этой суммы было выдано заемщикам из материковой части России.

«В основном в ипотеку покупают одно- и двухкомнатные квартиры. Лидерами являются Симферополь и Севастополь, положительная динамика по количеству выданных ипотек наблюдается в Керчи, Феодосии и Евпатории. За крымской ипотекой обращаются со всей России, но преобладают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и северных регионов, они предпочитают покупать жилье на вторичном рынке», – отметили в представительстве банка.

При этом, банки из материка не спешат выделять кредиты на приобретение недвижимости в Крыму, поскольку опасаются попасть под санкции за работу на полуострове.

«Континентальные банки могут опасаться санкций за экономическую деятельность в Крыму и не хотят предоставлять ипотеку под залог недвижимости в регионе», — отметил главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что нежелающие работать в Крыму и опасающиеся попасть под западные санкции российские банки охотно отправляют на полуостров своих сотрудников. Крупным российским банкам также принадлежат люксовые средства размещения в республике.