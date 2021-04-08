Москва и Турция жестко унизили Евросоюз

08.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Париж и Берлин лишаются руководства над европейской внешней и оборонной политикой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

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«Евросоюз в лице его высших представителей два раза жестко унизили. Первый раз в Москве – когда Баррель приехал просить за Навального, а Россия во время его визита выслала европейских дипломатов. Второй раз в Турции – когда Эрдоган на встрече с шефом Евросовета Мишелем и шефом Еврокомиссии Урсулой фон дер Лайен последнюю посадил на задний диван, не предоставив ей почетного и протокольного стула на сцене», – отмечает Рар.

Он также напоминает, что в телефонном разговоре китайского лидера с Меркель Си Цзиньпин остро критиковал Евросоюз за вмешательство во внутренние дела Китая.

«Но это еще далеко не все. Евросоюз видит, переживает, что Америка тянет одеяло в вопросах европейской безопасности полностью на себя. Немцы и французы лишаются руководства над европейской общей внешней и оборонной политикой. И американцы хотят лишить ЕС суверенных прав вести собственную энергетическую политику. Это наглядно проявляется на Украине, где Киев уже перестал слушать Берлин и Париж, а только ждет инструкции и поддержку от США», – продолжает эксперт.

По его словам, ЕС начинает понимать, что политика «ориентации на либеральные ценности» терпит крах.

«Не только за пределами ЕС, но уже и в Польше и Венгрии, европейскую политику «высшей морали» отвергают. Партнеры ЕС готовы говорить с Брюсселем только по «взаимным интересам». ЕС не может больше, как раньше, сажать партнеров за школьную парту, чтобы те усердно учили азы демократии. Мир переходит из стадии монополярия в эпоху многополярности. Это для Запада реальность. Выход только один: совместно пытаться выстроить новый мирный и свободный миропорядок», – резюмирует Рар.